A Cornate i fedeli seguono la Messa… in foto. L’iniziativa di don Matteo Albani per sentirsi meno solo durante le funzioni a porte chiuse.

L’idea di don Matteo Albani prende spunto da quella di don Giuseppe Corbari, parroco di Robbiano (frazione di Giussano), che ha letteralmente fatto il giro del mondo.

“Sempre più numerosi i “presenti” con me durante la celebrazione delle Sante Messe e nei momenti di preghiera che faccio durante queste giornate – ha scritto il sacerdote cornatese sulla propria pagine Facebook, molto seguita da tutti i parrocchiani – Oltre a tutti coloro che si uniscono spiritualmente e che ogni giorno mi dimostrano l’affetto e la Comunione profonda. Ringrazio le numerosissime persone che quotidianamente sono unite a me e mi dimostrano la loro gratitudine, mandandomi un messaggio o anche un semplice saluto. Siete davvero tanti… Grazie di cuore! Continuiamo a pregare insieme! L’idea delle foto mi è stata suggerita, ma l’ho accolta subito con gioia, come segno di vicinanza che qualcuno ha voluto pensare nei miei confronti”.