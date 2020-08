A Correzzana la fibra arriva grazie al Comune. Fondamentale la collaborazione con l’operatore di telecomunicazioni Mynet.

Un aiuto importante in un momento delicato

La fibra sbarca a Correzzana in un momento molto delicato, in cui lo smart-working e l’e-learning sono diventati strumenti necessari per affrontare l’emergenza legata al coronavirus.

“Siamo orgogliosi di aver mantenuto l’ennesima promessa e di aver garantito al paese un servizio fondamentale per lo smart Working, per l’e-learning e anche per il puro intrattenimento – spiegano il sindaco di Correzzana Marco Beretta e il deputato leghista, nonché ex consigliere comunale Massimiliano Capitanio – Il comune di Correzzana, grazie alla collaborazione con Mynet, ha fatto in un anno e con risorse proprie quello che lo Stato promette invano dal 2015. Un passo avanti frutto della sinergia proficua con Mynet che ha consentito di prolungare la rete della società da Monza e di collegare i primi utenti in FTTH e in FTTC”.

A Correzzana non soltanto saranno disponibili servizi all’avanguardia come fino a 100Mbit/s in FTTC (fibra misto rame), FTTH per privati fino a 1Gbit/s e FTTH punto-punto per le aziende con banda garantita al 100% fino a 10Gbit/s, ma farà anche da pioniere a livello nazionale. Il 10 ottobre, infatti, saranno sostituiti gli MDU VDSL appena installati e saranno erogati servizi fino a 300Mbit/s in VDSL.

