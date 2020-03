Polizia locale di Desio in questa settimana ha intensificato i turni di servizio per controllare il rispetto delle Dal 10 marzo scorso sono stati circa 200 i controlli e i sopralluoghi. Lain questa settimana haper controllare il rispetto delle ordinanze governative per contrastare la diffusione del contagio da Covid.scorso sono stati

A Desio 200 controlli sul rispetto delle ordinanze sul Coronavirus

Sono stati fermati e controllati i conducenti di 90 veicoli in circolazione ed effettuati 32 servizi in giardini e luoghi pubblici cittadini per verificare l’assenza di assembramenti e il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. I controlli nelle attività commerciali, prima della chiusura che ha interessato tutti gli esercizi ad eccezione di alimentari, farmacie e poco altro, sono stati una settantina.

A un esercente è stata comminata una sanzione.

Turni fino alle 22

Sui servizi della Polizia locale è stato deciso di estendere i turni fino alle ore 22 serali. Una pattuglia della Polizia locale e una squadra della Protezione civile hanno effettuato inoltre da martedì a giovedì dei servizi nei quartieri comunicando con l’altoparlante le principali disposizioni dell’ordinanza governativa, tra cui quella di stare in casa.

Il servizio di comunicazione con megafono continuerà a cura della Protezione civile. Il Comandante della PL, Maurizio di Mauro, ricorda che le persone che segnalano violazioni che dovessero rivelarsi false, sono passibili di denuncia penale per procurato allarme.