A Desio 314 contagiati dall’inizio della pandemia, 41 decessi

Dall’inizio della pandemia a Desio sono 314 i contagiati. Una decina in due settimane i nuovi positivi al virus, i decessi sono 41 (a inizio giugno erano 36).

I contagiati sono 314, i negativizzati sono 234

Uffici accessibili al pubblico, “il Comune è ripartito”. Nel dare l’aggiornamento rispetto alla situazione Covid in città, il sindaco, Roberto Corti, ha ricordato che la modalità è sempre quella dell’appuntamento. Riprese anche le attività di cantiere. “Come tutta la nazione – ha detto – la città sta tornando in normalità”. Sono migliorati anche i numeri dei contagi, “anche se non bisogna abbassare la guardia” il monito di Corti.

“Il rischio di una ricaduta è assolutamente possibile anche se ci auguriamo che non succeda” ha aggiunto. I positivi dall’inizio della pandemia sono 314, 234 i negativizzati. Abbiamo avuto 41 decessi, alcuni dopo che si sono negativizzati, a causa dei postumi pesanti. Ci sono 23 positivi al domicilio, a cui se ne aggiungono altri 19. Intanto, alla Rsa Gavazzi sono solo 7 i positivi. “Continuate a rispettare le regole del distanziamento che sono quelle che ci possono proteggere – l’invito del sindaco – Bisogna guardare con fiducia al futuro, ma sempre con responsabilità”.