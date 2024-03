I Carabinieri della Stazione di Desio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza su richiesta della Procura, hanno arrestato nelle scorse ore un trentunenne italiano, originario del luogo, poiché gravemente indiziato di una serie di reati predatori posti in essere tra i mesi di dicembre e febbraio scorsi a Varedo e Desio.

A Desio arrestato un borseggiatore che prendeva di mira gli anziani

L'uomo, sempre con lo stesso modus operandi, prendeva di mira le anziane e le avvicinava in sella a una bicicletta e poi rubava loro la borsetta facendole facendola rovinare a terra.

La serie delittuosa è iniziata il 23 dicembre scorso quando a una 87enne che stava camminando lungo una via di Varedo, sorpresa alle spalle, è stata strappata di mano la borsa causandone la caduta e conseguenti lesioni traumatiche con prognosi di 7 giorni. Il successivo 5 gennaio, a Desio, è stata analogamente presa di mira una 78enne mentre era intenta a cercare le chiavi di casa all’interno della propria borsetta. Anche in questo caso, l’autore in bicicletta, per vincerne la resistenza, ha causato la caduta della donna procurandole escoriazioni alle gambe.

E ancora il 25 gennaio, sempre a Desio, a una donna di circa 60 anni, con il collaudato modus operandi, è stata sottratta la borsetta contenente denaro, un telefono cellulare e svariate carte di credito, successivamente utilizzate dal medesimo autore per effettuare alcuni prelievi presso gli sportelli bancomat.

L’8 febbraio, si è verificato a Desio l’episodio dalle conseguenze più gravi, quando un’anziana di 91 anni, mentre passeggiava nei pressi della propria abitazione, è stata avvicinata dal borseggiatore in sella a una bicicletta, il quale le ha strappato la borsetta facendola rovinare a terra e provocandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le indagini

In esito alle indagini, condotte dal Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica npresso il Tribunale di Monza attraverso l’acquisizione e l’analisi degli elementi investigativi acquisiti in relazione a ciascun evento, corroborati dalle immagini dei sistemi di video-sorveglianza in prossimità dei luoghi interessati, sono stati acquisiti gravi indizi a carico dell’odierno arrestato in relazione un furto con strappo, lesioni personali e tre rapine improprie in danno di persone anziane e l’utilizzo indebito delle carte di credito.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è portato in carcere a Monza a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.