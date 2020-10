A Desio aumentano ancora i positivi. In città 7 classi in quarantena. Corti “Serve grande responsabilità da parte dei giovani”.

Da ferragosto a oggi i nuovi contagi da Covid-19 a Desio sono stati 82. Di questi 30 sono guariti, mentre altre 39 persone sono attualmente positive e stanno facendo a quarantena a casa, i restanti 13 sono positivi ma ancora non è chiaro se siano in ospedale.

A dare l’aggiornamento sulla situazione dei contagi in città è stato il sindaco Roberto Corti, nella giornata di oggi, giovedì 15 ottobre. Il primo cittadino ha anche spiegato che, al momento, ci sono ben sette classi in quarantena, distribuite dalle elementari alle superiori.

Una conferma che i giovani restano i soggetti più colpiti da questa seconda ondata della pandemia. “Tutti questi casi sono tracciati e seguiti da Ats – spiega Corti. Siamo in un periodo in cui tutti devono dimostrare grandissima attenzione. Il contagio si sta diffondendo e i comportamenti dei ragazzi sono fondamentali per evitare di portare poi il virus in famiglia”.

