A Desio fiamme in un edificio disabitato, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

A Desio fiamme in un edificio disabitato in via Guarenti, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco.

Fiamme a Desio, Vigili del Fuoco in azione

Incendio nel Comune di Desio: l'allarme da via Davide Guarenti, a ridosso del centro, è arrivato alle 20.10. I pompieri sono intervenuti per domare il rogo divampato in un edificio non abitato. Sul posto si sono portate numerose squadre, arrivate da Desio con l'autopompa e il carro soccorso, da Seregno con l'autopompa, da Bovisio Masciago l'autobotte e dalla sede centrale di Monza l'autoscala.

Due ore di lavoro per domare il rogo

I Vigili del Fuoco, una volta sul posto, si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di circoscrivere le fiamme e limitare i danni dell'incendio. I pompieri stanno operando ormai da circa due ore. La zona, intanto, è stata messa in sicurezza e non risultano esserci dei feriti. L'intervento è a questo punto in fase di ultimazione.