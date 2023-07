A Desio grosso albero cade all'improvviso e blocca la strada: sul posto pompieri e Polizia Locale

Grosso albero cade in strada a Desio: sul posto pompieri e Polizia Locale. E' successo in via San Pietro, non lontano dal Comune. Fortunatamente non ci sono feriti né a quanto risulta auto danneggiate.

A Desio grosso albero cade sulla carreggiata e blocca la strada

Poco prima dalle 18 i residenti e le attività di piazza Don Giussani, in zona Comune, hanno sentito un forte botto. Subito dopo si sono resi conto del grosso tiglio precipitato al suolo all'improvviso tra via San Pietro e via Gramsci. Nelle vicinanze si trova la sede del centro Il Girasole ma anche di Aido e Avis. Inoltre, si tratta di un punto in cui di solito c'è un certo transito di veicoli, oltre a quelli parcheggiati a lato strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

Al lavoro i Vigili del Fuoco, da accertare la causa

Gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati e si sono portati sul posto. La strada è rimasta bloccata a causa del tiglio finito sulla carreggiata. I pompieri sono al lavoro per tagliare tronco e rami e liberare la sede viaria, mettendo l'area in sicurezza. Nella giornata di domani dovrebbero poi intervenire gli uomini della Protezione Civile per ultimare la rimozione. A quanto pare potrebbe trattarsi di un problema che riguarda le radici, in ogni caso saranno effettuate le verifiche con l'ufficio comunale preposto e l'agronomo per capire se il tiglio precipitato all'improvviso al suolo è uno degli alberi segnalati nel censimento per fotografare la situazione arborea comunale.

In via San Pietro anche il vicesindaco

In via San Pietro si è portato anche il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Andrea Villa, che ha così commentato: