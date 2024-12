A Desio il nuovo ufficio mobile della Polizia Locale per il presidio dei quartieri

Un furgone con due agenti come presidio che si sposta sul territorio. La Polizia Locale di Desio ha da poco in dotazione un nuovo mezzo allestito come ufficio mobile destinato al Nucleo Polizia di Prossimità, che utilizzerà a carattere permanente effettuando attività di pattugliamento e stazionamento nei quartieri periferici della città.

Inaugurato il nuovo ufficio mobile, un punto di riferimento per i quartieri

“Sarà utilizzato per ricevere le richieste dei cittadini, oltre a fornire assistenza e informazioni nelle materie di competenza della Polizia Locale, come ad esempio presidio, ascolto, rilascio di indicazioni utili al corretto flusso informativo e altro ancora. Non si sostituirà ad alcun ufficio, ma servirà per indirizzare i cittadini con cura e chiarezza verso i vari servizi”, spiega il sindaco, Simone Gargiulo.

Saranno potenziati i servizi di prossimità

“L’ufficio mobile concretizza la volontà di rafforzare i servizi di prossimità verso i cittadini – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa - L’acquisto del furgone rappresenta infatti un ulteriore tassello nell’implementazione del parco automezzi e della strumentazione tecnologica, che serve ad affiancare e rendere sempre più performante l’attività degli operatori. Avevamo annunciato l'arrivo di questo mezzo entro la fine dell'anno, ed eccolo ora a disposizione. I cittadini avranno un punto di riferimento capace di spostarsi sul territorio e offrire servizi come la segnalazione di eventuali problemi o la possibilità di sporgere delle denunce. L’ufficio mobile si snoderà per le strade cittadine e sarà pronto a intervenire con tutte le dotazioni necessarie in caso di incidenti stradali o altre necessità legate alla viabilità, alla sicurezza e all’assistenza alle persone”.

L'equipaggio sarà composto da due operatori

L’equipaggio sarà composto da due operatori che saranno in collegamento radio con la sala operativa della centrale di Polizia Locale. “L’iniziativa è finalizzata ad aumentare il senso di sicurezza dei cittadini e garantire una maggior presenza della Polizia locale sul territorio, onorando l'impegno preso con la cittadinanza in campagna elettorale", prosegue il vicesindaco.

All'interno un allestimento speciale

Il Furgone Ufficio Mobile è stato acquistato con fondi del bilancio comunale 2024, per un importo di poco più di 73mila euro, in un'ottica di ammodernamento e potenziamento degli automezzi e attrezzature del Comando di Polizia Locale. Si tratta di un veicolo Nuovo Renault Trafic authentic L1 Blue dCI 110 cv MY21, dotato di un allestimento speciale interno che lo rende un vero e proprio ufficio mobile dotato di luce dedicata e presa per alimentazione per gli apparati elettrici.

E' dotato anche di alcoltest e drug test

Possiede tutte le attrezzature necessarie per i servizi d'istituto: scrivania con posti a sedere per operatori e cittadini, personal computer, stampante, predisposizione per strumentazioni tecnologiche come alcoltest e drug test, segnali mobili stradali di emergenza e altro ancora. Proprio questa particolare versatilità, consente l'impiego anche per attività di Polizia Stradale, infortunistica stradale, presidio eventi, ostacolo di sicurezza per le manifestazioni, trasporto logistico, anche in occasione dei servizi serali e notturni che vengono svolti in via straordinaria nei mesi estivi e invernali.