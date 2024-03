A Desio ladri di fiori in centro città

Ladri di fiori in centro a Desio, la denuncia di un commerciante: rubate le piante coltivate nelle fioriere all'esterno dei negozi.

Ladri di fiori in città

Ladri di fiori in centro città e non è la prima volta. A denunciare il furto è Matteo Sollami, titolare di una gioielleria in via Garibaldi, che si affaccia su piazza Conciliazione. Sollami, grazie all’ausilio delle telecamere di sicurezza, si è accorto di una signora che, nelle prime ore del mattino, ha rubato i fiori che lui stesso aveva coltivato e posizionato nelle fioriere all’esterno del negozio.

"Mettere dei fiori fuori dal negozio è un modo per abbellire la zona – spiega – Ci viene chiesto di abbellire la città e con dei fiori, chiaramente, è tutto più bello. Non è la prima volta però che i fiori vengono rubati. Alla fine ad una persona passa anche la voglia di continuare a prendersene cura. Quando stanno per nascere e fiorire, vengono portati via".

I ladri sono soprattutto anziani

Un episodio non nuovo, come ha ricordato l’esercente. E i ladri, spesso, sono soprattutto persone anziane: