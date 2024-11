A Desio ladri in azione in zona ospedale. Almeno quattro i colpi messi a segno nei giorni scorsi in una sola serata.

Ladri in azione, "ripuliti" almeno quattro appartamenti

I ladri, che hanno preso di mira un appartamento in zona ospedale, hanno spinto i mobili e alcune sedie contro la porta d’ingresso per non essere colti sul fatto. I furfanti hanno approfittato che non ci fosse nessuno in casa per poter mettere a segno il colpo. Non si sa in quanti abbiamo agito. In ogni caso, hanno forzato la finestra dell’ingresso e sono riusciti a raggiungere l’abitazione. Hanno rovistato ovunque per poi impossessarsi di alcuni oggetti di poco valore, degli ori, un vecchio pc e hanno persino portato via lo zainetto del figlio.

La proprietaria è rientrata e ha sorpreso i ladri

Nel frattempo, mentre erano all’interno dell’appartamento, la proprietaria è rientrata e ha sorpreso i ladri. Ha spinto la porta con forza ed è riuscita a far cadere uno degli arredi usati per bloccare l’ingresso. I furfanti, a questo punto, per evitare di essere colti sul fatto, si sono dati rapidamente alla fuga. La famiglia che ha subito il furto ha perciò chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Un furto anche in via Oslavia

Non è stato comunque l’unico colpo messo a segno nella zona dell’ospedale. Non è escluso che ad agire siano stati gli stessi, che hanno preso di mira più appartamenti, tutti nella medesima serata. Quattro almeno, tanto che i proprietari si sono poi ritrovati a fare denuncia nella caserma dei Carabinieri. E il numero di case che hanno ricevuto la sgradita visita dei ladri potrebbe essere più elevato. Un furto è stato segnalato anche in un appartamento in via Oslavia.