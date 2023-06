A Desio l'ultimo saluto al dottor Fabio Massimo Galbiati, stimato farmacista

A Desio l'ultimo saluto al dottor Fabio Massimo Galbiati, farmacista molto stimato. Le esequie saranno celebrate oggi, giovedì 15 giugno, in Basilica, alle 14.30.

Cordoglio per la scomparsa del dottor Galbiati

Cordoglio per la scomparsa del dottor Fabio Massimo Galbiati, farmacista a Desio dal 1962. Molto apprezzato per le sue doti sia professionali che umane, è mancato ai suoi cari lunedì 12 giugno, Le esequie si terranno oggi, giovedì 15 giugno in Basilica a Desio, alle 14,30. Con la famiglia viveva a Verano Brianza, ma la sua attività è sempre stata a Desio.

A Desio ha aperto la farmacia nel 1962

Inizialmente aveva aperto la farmacia in corso Italia, per poi trasferirsi in via Partigiani d’Italia nel 1979, dove anno dopo anno ha fatto crescere la sua farmacia, aggiungendo numerosi servizi, fino a diventare è un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere. Si è ritirato nel 2012, ma ha sempre continuato a far sentire la sua presenza. Oggi a portare avanti l’attività sono le figlie, Matilde, che ha seguito le orme professionali del padre, e Francesca, che si occupa invece della parte amministrativa, mentre Pietro, il nipote, ha deciso di intraprendere la carriera del nonno e sta concludendo l’università.

Moltissimi i messaggi di stima e di affetto

Moltissimi i messaggi di affetto e le attestazioni di stima fatte pervenire alla famiglia. In tanti hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo momento di dolore alla moglie Anna Maria, alle figlie Matilde e Francesca, e agli adorati nipoti, Pietro, Eleonora e Giovanni. Queste le parole con cui lo hanno ricordato: