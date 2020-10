A Desio quaranta classi in quarantena

Impennata dei contagi con quaranta classi in quarantena a Desio. Da sette che erano settimana scorsa il numero si è quasi sestuplicato.

Solo una settimana fa erano sette

La comunicazione è arrivata durante il Consiglio comunale. “Nel giro dell’ ultima decina di giorni c’è stata un’impennata esponenziale dei contagi – ha affermato il sindaco, Roberto Corti – Il 12 ottobre i casi positivi erano 403, oggi siamo a 557, cioè 150 positivi in più”. L’età media dei positivi è scesa a 35/37 anni, “l’età media dei ricoverati non si è invece abbassata così tanto”. Intanto, nel Comune sono stati aumentati servizi pattugliamento in servizio ordinario e straordinario.

Colpite le scuole di ogni ordine e grado

Per quel che riguarda le scuole, “sono quaranta le classi in quarantena, un numero equamente distribuito su tutti i plessi, dal nido alle superiori. Ad eccezione del Majorana, tutte le altre scuole sono state colpite da situazioni simili e hanno dei casi positivi”. Quindi l’invito a ” limitare le uscite superflue. Il virus si sta diffondendo- ha evidenziato – il timore è che vada completamente di controllo”.