A Desio tentato furto al distributore lungo la Valassina. E' successo nei giorni scorsi, i furfanti hanno però dovuto rinunciare.

Furfanti tentano il furto al distributore

Hanno tentato di aprire la cassaforte del distributore, ma qualcosa li ha disturbati: costretti a fuggire senza bottino i ladri che hanno cercato di mettere a segno un furto alla pompa di benzina. Nel mirino dei furfanti è finito l’impianto Eni lungo la Valassina. Non si sa in quanti abbiamo agito. Hanno atteso che non ci fosse nessuno e hanno fatto in modo di non essere visti. Prima hanno staccato il panello pubblicitario che si trova sulla colonnina del self-service, dove si inseriscono le banconote per fare rifornimento, quindi con il flessibile hanno cercato di aprire la cassaforte per sottrarre i soldi dei clienti. Non sono però riusciti forse perché disturbati dall’arrivo di un’auto o per qualche altro motivo.

Sono fuggiti senza bottino

I malviventi che hanno tentato il furto hanno lasciato dei tagli nella colonnina e si sono dati alla fuga per non essere colti sul fatto. All’interno della cassaforte, comunque, c’erano solo venti euro. Molto maggiori i danni lasciati al gestore del distributore. Brutta sorpresa quando ha aperto l’impianto. In un primo momento, in realtà, non ha fatto caso alla colonnina tagliata, solo quando ha guardato bene si è accorto del tentativo di furto e ha avvisato i Carabinieri, quindi ha sporto denuncia alla locale caserma.