Da lunedì 14 dicembre tornano i Buoni Spesa, misura di solidarietà per i desiani che, anche in questa seconda fase di emergenza sanitaria, hanno risentito maggiormente della crisi economica causata dalla pandemia. Sarà attivo il servizio online per richiederli.

A Desio tornano i buoni spesa: domande dal 14 dicembre

“Da lunedì i desiani più in difficoltà potranno presentare online la domanda per richiedere i buoni spesa – spiega il Sindaco Roberto Corti. Grazie alle risorse del governo abbiamo deciso di erogare nuovamente questa misura di sostegno alimentare perché sono numerosi i Cittadini che hanno risentito della crisi economica causata dalla pandemia, che per molti ha comportato una riduzione del reddito a disposizione o del lavoro, con conseguente disagio anche nel fare la spesa”.

Il bando

Si tratta di una misura urgente di solidarietà alimentare UNA TANTUM ed è gestita dal CoDeBrì (Consorzio Desio Brianza) per i Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Nova Milanese e Varedo. Saranno assegnati dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità il cui valore è:

“I buoni spesa, uniti ai pacchi alimentari, sono un modo per aiutare le le fasce piu’ deboli – racconta l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino. Nessuno deve sentirsi abbandonato. Cercheremo di raggiungere piu’ persone possibili, dobbiamo arrivare dove c’è bisogno e non lasciare nessuno da solo ad affrontare questo periodo. La somma totale che il Comune ha ricevuto dallo Stato è di 222.400,00 euro. A questi l’Amministrazione comunale aggiunge ulteriori fondi: le donazioni pervenute dai cittadini che hanno versato sul conto corrente comunale dedicato all’emergenza alimentare: IT38K0200833100000105891435, oltre a 14.000,00 euro di fondi del proprio bilancio destinati al sostegno economico dei nuclei in stato di bisogno. Continua il nostro impegno finalizzato a portare avanti azioni di sostegno sociale che si affiancano alle misure di tipo economico”.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 14 dicembre sino al 30 dicembre 2020 accedendo al sito https://www. consorziodesiobrianza.it ( sezione NOVITA’ in homepage). In via del tutto eccezionale, solo per coloro che NON possiedono uno smartphone o un PC con connessione a Internet, la compilazione del modulo potrà avvenire tramite colloquio telefonico con un operatore sociale al numero 0362391778. In questo caso, il cittadino riceverà le indicazioni per potere confermare i dati forniti telefonicamente.

EROGAZIONE DELL’ACCREDITO. A partire da metà gennaio 2021.

CONTROLLI. Saranno attivati i controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti per i dati anagrafici e di residenza.

CHI PUÓ PRESENTARE LA DOMANDA. I nuclei familiari in disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità, in possesso dei seguenti requisiti :

-residenza nei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Nova Milanese e Varedo ;

* titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea;

-attestazione disponibilità sul conto corrente al 30 novembre 2020 inferiore o pari ad € 5.000,00;

-mancata percezione o riduzione sensibile delle entrate da lavoro o da altri sostegni/previdenze, tale per cui la media delle somme delle entrate mensili riferite ai mesi di settembre, ottobre e novembre non risultino superiori agli importi indicati nell’avviso.

Qui l’avviso

