A Desio vandali riempiono di schiuma la fontana del Papa

A Desio riempita di schiuma la fontana del Papa. Vandali in azione nella centralissima piazza Conciliazione. Al posto dell'acqua una delle quattro vasche, sul lato della Basilica, si presenta completamente ricoperta da uno strato di schiuma biancastra.

La fontana del Papa ricoperta di schiuma

Non è chiaro a quando risale il "brutto scherzo", qualche residente se ne è accorto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 23 maggio. Accanto alla vasca anche il flacone di un detersivo. Macchie del detergente sono evidenti anche in un'altra delle vasche che circondano il monumento a Pio XI, che ha agli angoli le quattro fontane con le allegorie delle virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. Parole di condanna verso l'atto di vandalismo sono arrivate attraverso i social.

Ora la fontana dovrà essere ripulita

Per poter individuare gli autori del gesto, potrebbero essere utili anche le telecamere che si trovano nella zona. In ogni caso saranno gli addetti alla manutenzione a doversi occupare del ripristino. Non è la prima volta, comunque, che la vasca viene sporcata. Più volte è successo che qualcuno ci butti cartacce, lattine o bottiglie vuote. Ora la schiuma. Nei giorni scorsi, invece, erano stati collocati dei vasi di fiori per abbellire l'area che circonda la fontana.

Episodio analogo a Carate

Un episodio simile si era verificato settimana scorsa a Carate, dove gli ignoti vandali hanno preso di mira la fontana di piazza Cesare Battisti, inaugurata da poco. Anche in quel caso al posto dell'acqua una coltre di schiuma bianca.