Meda

Un 44enne dovrà rispondere di i violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

A distanza di poche ore aggredisce due volte i Carabinieri, arrestato con l'accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai un 44enne domiciliato a Meda, già noto alle Forze dell'ordine per gli stessi reati.

Nello stesso giorno aggredisce due volte i Carabinieri

L’uomo ha creato prima scompiglio in un bar sotto i portici in via Pace. Dopo aver alzato un po’ troppo il gomito ha iniziato a molestare la titolare e i clienti, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri. Alla vista dei militari il 44enne ha iniziato a insultarli e a offenderli. Portato in caserma, dopo gli accertamenti del caso è stato rilasciato. Intorno alle 18.30, però, in caserma è arrivata la chiamata della madre del 44enne, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri perché il figlio stava litigando con il padre, classe ‘52, residente al Polo.

Fermo convalidato dal giudice

Vedendo nuovamente arrivare i militari l’uomo ha dato in escandescenze e ha iniziato a spintonarli. Portato nuovamente in caserma, è stato poi trasferito all’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso. Ha rimediato cinque giorni di prognosi per abuso di sostanze alcoliche. Non solo: è stato anche arrestato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il fermo è poi stato convalidato dal giudice.