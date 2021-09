A folle velocità nel centro di Besana: fermato, era pure ubriaco

Zigzagava con l'auto a forte velocità in piazza Umberto I, nel pieno centro di Besana in Brianza. Inseguito e fermato dai Carabinieri è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. A finire nei guai un 23enne di origini marocchine residente a Lissone. A forte velocità nel centro di Besana

Il ragazzo - celibe, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale nonchè sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale - intorno all'una di ieri, giovedì 2 settembre 2021, era alla guida di una Smart Fortwo. Con lui anche una 21enne, figlia del proprietario della quattro ruote. Il lissonese, giunto nel centro di Besana, accanto alla Basilica romana minore, ha iniziato a zigzagare a forte velocità. Purtroppo per lui, è stato notato dai Carabinieri che lo hanno inseguito e fermato.

Il 23enne, positivo al precursore “alcolsensor” con un valore di 2,7 gr/l, nel rifiutare di sottoporsi all’accertamento etilometrico, ha pesantemente insultato e minacciato i militari.

Denuncia e patente ritirata

Al termine degli accertamenti l'autovettura è stata affidata alla 21enne, figlia del proprietario del veicolo. Il lissonese ha rimediato inoltre il ritiro della patente e una denuncia per per oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza con rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro.