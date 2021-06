A fuoco baracche adiacenti alle case

Sabato movimentato a Vimercate dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio che ha distrutto delle baracche

Vanno a fuoco baracche vicine alle case

L'allarme è scattato sabato poco prima delle 20. Intorno alle 19.45, infatti, è stato segnalato un incendio in località Gargantini. A prendere fuoco sono state alcune baracche adiacenti alle abitazioni. Per questo l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti da Vimercate e da Monza, è stato celere e fortunatamente i pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alle case. Non si registrano feriti, ma le baracche sono andate completamente distrutte per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine