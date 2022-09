A fuoco discarica abusiva, intervengono i pompieri. E' successo martedì sera, 6 settembre 2022, a Lentate sul Seveso.

A fuoco discarica abusiva

Nella serata di ieri in via Presolana è scoppiato un incendio che ha interessato rifiuti abbandonati (sacchi di immondizia, ma anche travi in legno e materiale di vario tipo). Le fiamme sono divampate in un punto già noto in quanto soggetto all'abbandono di rifiuti, a circa trenta metri di distanza dalla piattaforma ecologica intercomunale (condivisa da Meda e Lentate).

Sul posto i Vigili del Fuoco di Seregno

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno prontamente spento le fiamme, evitando che si propagassero e causassero danni peggiori, considerando che la discarica abusiva si trova nei pressi di una zona boschiva.