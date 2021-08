A fuoco due furgoni posteggiati in strada

I furgoni erano posteggiati in strada e, improvvisamente, è divampato l'incendio, distruggendoli

Ignote le cause del rogo dei furgoni

L'allarme è scattato martedì sera, intorno alle 21.30, dal Comune di Meda. In via Pordenone, all'altezza del civico 12, nella zona del Polo, improvvisamente è divampato un incendio che ha coinvolto due furgoni posteggiati in strada. Immediatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, in particolare 2 Aps di Seregno e una autobotte di Lazzate, oltre alle Forze dell'ordine.

I pompieri hanno impiegato del tempo per sedare il rogo, ma poi la situazione è tornata alla normalità. Al momento sono ignote le cause che hanno provocato l'incendio