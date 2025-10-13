L'intervento dei pompieri nella notte tra sabato e domenica in via Mattei

Nella notte tra sabato e domenica

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza nella notte tra sabato e domenica in via Mattei a Villasanta.

A fuoco due furgoni parcheggiati all’esterno di una attività industriale

L’intervento è scattato intorno alle 3 per un incendio che ha coinvolto due furgoni parcheggiati all’esterno di un’attività industriale. All’arrivo sul posto, le squadre dei pompieri hanno rapidamente provveduto a spegnere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio ad altre strutture o veicoli.

Nel dettagliio sono intervenute due Autopompe Serbatoio e due Autobotti Pompa. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.