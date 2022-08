A fuoco i cassonetti dell'immondizia delle scuole di Cavenago. L'incendio è divampato ieri sera, mercoledì 24 agosto 2022. La rabbia del sindaco Davide Fumagalli: "Individueremo i colpevoli".

L'allarme intorno alle 20

L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri sera. Una densa colonna di fumo nero si è sollevato dal deposito rifiuti della scuola di Cavenago, nei pressi di via Francesco De Andrè. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco, che in poco tempo hanno sedato l'incendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sempre nella tarda serata di ieri, il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli ha aggiornato la cittadinanza sull'accaduto, facendo trasparire tutta la sua rabbia. Le cause dell'incendio, infatti, potrebbero essere dolose.

"Questa sera due cassonetti ubicati nell'area dedicata al deposito rifiuti della scuola sono bruciati - ha scritto il primo cittadino cavenaghese - Fortunatamente dopo pochi minuti l'allarme è rientrato e non ha causato problemi particolari. Appurato che l'autocombustione è un fenomeno più unico che raro, penso che quasi sicuramente l'incendio sia stato scaturito da un evento terzo. Come sostenuto dai Vigili del fuoco, da cui riceveremo la relazione dell'intervento entro una ventina di giorni, l'incendio può essere stato provocato da qualsiasi cosa; da un semplice mozzicone (che a prescindere non va mai gettato per terra, e che comunque non giustifica assolutamente ed eventualmente la causa) o da un evento doloso".

"Pronti a identificare i colpevoli"