A fuoco i rifiuti stoccati in un capannone

Hanno dovuto lavorare per dodici ore i Vigili del fuoco per avere la meglio sulle fiamme. L'incendio è divampato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre all'interno di un capannone e della zona industriale di Agrate, in via Trivulzina, un'area adiacente all'autostrada A4.

La fiamme sono divampate in piena notte

L'allarme è scattato poco dopo le 3.30 quando alte fiamme si sono levati dal complesso di aziende e capannoni. In pochi minuti sul posto si sono portati numerosi mezzi dei Vigili del fuoco.

Diversi mezzi dei Vigili del fuoco in azione

Dal comando di Monza sono intervenite un'autopompa, un'autobotte un'autoscala; dal distaccamento dei volontari di Vimercate un'autopompa e un'autobotte e una terza autobotte da Lissone.

Fiamme domate nel primo pomeriggio, danni ingenti

Una decina in pompieri in campo che hanno dovuto lavorare fino al primo pomeriggio di domenica per avere la meglio sulle fiamme e mettere in sicurezza il capannone. Ingenti i danni, da accertare le cause del rogo.

L'intervento dei pompieri