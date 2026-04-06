I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cesano Maderno nel pomeriggio di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, per un incendio che ha divorato il Crocifisso dell’edicola votiva di via Friuli, all’altezza di via Salita al Biulé.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

A fuoco il Crocifisso dell’edicola votiva

I pompieri sono stati allertati intorno alle 17.30 da alcuni passanti, tra cui Cristiano Crippa, consigliere comunale della civica Con Bosio per Cesano, che ha poi pubblicato sui social foto e video dell’intervento che hanno fatto il giro degli smarthpone.

L’edicola di Gesù Crocifisso, all’imbocco della pista ciclabile di via Friuli dopo la rotatoria per via Salita al Biulé, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto anche i Carabinieri. Indagini in corso.

Non sono stati rinvenuti inneschi o acceleranti che possano fare pensare a un gesto volontario. “Al contrario, era ben visibile della cera e si suppone che un lumino abbia causato l’accensione di fiori o altro posizionato ai piedi della croce per la ricorrenza pasquale”, spiega l’assessore Manuel Tarraso, arrivato in via Friuli, domenica pomeriggio, subito dopo il parroco don Stefano Gaslini, responsabile della Comunità pastorale Pentecoste.

Il commento del sottosegretario