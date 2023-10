Incendio a Seveso in via Mezzera: a fuoco il ristorante-pizzeria "O sole mio". I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

A fuoco il ristorante

L’incendio si è verificato nella primissima mattinata di lunedì 30 ottobre, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti attorno alle 4.30. A segnalare il rogo pare sia stato un automobilista che, transitando da via Mezzera, si è accorto delle fiamme e del fumo. Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono recati quindi sul posto, questi ultimi con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro di ventilazione, oltre alla vettura del funzionario di guardia.

Coinvolti anche i locali sopra e a fianco

I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio, partito al piano terra dal ristorante, ma che poi si è propagato nell’intera struttura. A fianco e sopra al locale ci sono infatti gli uffici dell’Acai (Associazione Cristiana Artigiani Italiani), rimasti coinvolti e costretti alla chiusura, mentre un appartamento sopra al ristorante, toccato dal rogo, risulta disabitato. Per fortuna, visto l’orario, nessuno si trovava nei luoghi in cui è scoppiato l’incendio e non risultano esserci feriti.

Foto 1 di 4 Seveso: l'intervento dei Vigili del Fuoco Seveso: incendio al ristorante O Sole Mio Foto 2 di 4 Seveso: Vigili del Fuoco in azione Seveso: incendio al ristorante O Sole Mio Foto 3 di 4 Seveso: Vigili del Fuoco in azione Seveso: incendio al ristorante O Sole Mio Foto 4 di 4 Seveso: incendio al ristorante O Sole Mio Seveso: incendio al ristorante O Sole Mio

Cause da stabilire

Ancora da capire quelle che sono le cause dell’incendio, su cui stanno indagando i Carabinieri, ma sembra che le cause siano accidentali, forse un corto circuito. Grande preoccupazione anche per i residenti lungo la via: alcuni di loro sono stati svegliati nel cuore della notte.