A fuoco il tetto del ristorante, pompieri e Carabinieri sulla Nazionale

A fuoco il tetto del ristorante, allarme domenica 31 luglio 2022 a Lentate sul Seveso.

Fiamme sul tetto del ristorante

Intorno alle 7 è divampato un incendio sul tetto dell’edificio che al piano terra ospita il ristorante cinese «Il giardino d’oriente», in via Nazionale dei Giovi 141. Diversi i mezzi di soccorso intervenuti per domare le fiamme.

Diversi i mezzi dei Vigili del Fuoco intervenuti

Sul posto sono state inviate due autopompe del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Seregno e di Lazzate, l’autoscala della sede centrale di Monza e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di spegnere il rogo, scongiurando il rischio che si propagasse e causasse conseguenze peggiori. Fortunatamente i danni sono stati contenuti.

Fiamme divampate dalla canna fumaria

Sono in corso di valutazione le cause dell’incendio: in base ai primi riscontri, sembrerebbe che le fiamme siano scaturite per cause accidentali. Sarebbero divampate dalla canna fumaria e hanno interessato il sottotetto del locale. La sala ristorante non è rimasta danneggiata.

Il proprietario si è ferito cercando di scappare

Nessuno è rimasto ferito a causa dell'incendio. Il proprietario, cercando di scappare non appena si è accorto delle fiamme, è inciampato e si è procurato lievissime ferite. E' stato trasferito in ospedale in codice verde dai soccorritori dell'Avis Meda, giunti sul posto con un'ambulanza.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto i Carabinieri di Lentate

Sulla Nazionale, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri dell'Arma di Lentate sul Seveso per i rilievi di rito.