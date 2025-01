AGGIORNAMENTO 10.40: L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco. Sul posto al momento è intervenuta anche l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Concorezzo, Laura Della Bosca che sta parlando con i condomini evacuati per capire se ci sono persone che potrebbero trovarsi in difficoltà, nelle prossime ore, se non possono rientrare nelle loro case.

Maxi intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 15 gennaio, a Concorezzo per un incendio scoppiato in via Don Girotti.

A fuoco il tetto di un condominio a Concorezzo

Le fiamme intorno alle 9 hanno avvolto, per cause ancora da chiarire, il tetto di un condominio e immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i pompieri che sono ancora al lavoro e le Forze dell'ordine impegnate a mettere in sicurezza l'area. I condomini sono stati fatti evacuare.

"In via precauzionale - fa sapere l'Amministrazione comunale in una nota - si raccomanda ai cittadini che risiedono nella zona sud di Concorezzo, compresa tra via Pio X e via Lazzaretto, di tenere le finestre chiuse".

Al momento la viabilità del quartiere risulta bloccata ion particolare via Don Girotti e completamente chiusa al traffico.