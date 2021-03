A fuoco il tetto di un’abitazione, attimi di terrore a Concorezzo

Attimi di terrore ieri sera, domenica 14 marzo 2021, a Concorezzo. Un incendio si è propagato sul tetto di un’abitazione privata di via Toti. Per fortuna non si sono registrati feriti tra i residenti, con l’incendio che è stato prontamente domato dai Vigili del fuoco.

Tanta paura

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando le fiamme si sono sviluppate sul tetto di un’abitazione di due piani, situata in via Enrico Toti a Concorezzo. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi, impegnati a spegnere l’incendio. Presenti squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza: nello specifico, sono intervenuti APS di Monza e di Vimercate, autoscala di Monza. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono proseguite per diversi minuti. Per fortuna non si sono registrati feriti tra i residenti dell’abitazione, ma solamente danni alla struttura che verranno quantificati nei prossimi giorni.