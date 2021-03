A fuoco il tetto di una abitazione, intervento dei pompieri a Verano. Distrutta una porzione di tetto. Nessun ferito.

A fuoco il tetto di un’abitazione, intervento dei pompieri a Verano

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 marzo, a Verano Brianza. La chiamata al 115 è partita da un’abitazione di via Sauro, all’incrocio tra via Comasina e via Fiume dove, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il tetto della struttura.

Al momento sul posto stanno lavorando diverse squadre di pompieri con due autoscale e due autobotti. Una porzione di tetto sarebbe andata distrutta ma fortunatamente non si registrano feriti. Tra le possibili cause dell’incendio un probabile malfunzionamento della canna fumaria.

In via Sauro, oltre ai Vigili del fuoco, sono presenti anche i Carabinieri. La strada è stata chiusa in via precauzionale.