A fuoco la recinzione di un cantiere

Vigili del fuoco al lavoro questa notte, tra sabato 27 e domenica 28 giugno, a Villasanta.

A fuoco la recinzione

I pompieri sono intervenuti intorno all’1 e 40 in via Colleoni a Villasanta. Le fiamme avevano avvolto la recinzione di un cantiere di un complesso edilizio in costruzione. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo sulle cui cause – accidentali o dolose – si sta ora indagando.

