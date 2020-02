A fuoco l’asciugatrice della lavanderia, pompieri a Meda FOTO

A fuoco l’asciugatrice della lavanderia self-service, allarme in via Del Cimitero a Meda.

Asciugatrice a fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020: per motivi ancora da chiarire una delle asciugatrici della lavanderia “Crazy Wash” sotto i portici di via Del Cimitero ha preso fuoco. All’interno c’erano degli stracci. Presumibilmente, ma sono in corso gli accertamenti del caso, la macchina si è surriscaldata e sono divampate le fiamme.

Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Una volta dato l’allarme sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale, che per primi hanno aperto l’oblò e tentato di domare l’incendio utilizzando gli estintori. Sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno definitivamente provveduto alla messa in sicurezza. Via Del Cimitero è stata chiusa al traffico per il tempo necessario allo spegnimento dell’incendio.