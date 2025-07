A fuoco roulotte e baracche, niente scampo per alcuni cani

Ieri pomeriggio

I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo alcuni animali ma non hanno potuto evitare il decesso di altri

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 luglio, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Dei Boschi a Desio per un incendio che ha coinvolto alcune roulotte e un complesso di baracche.

E' successo intorno alle 18.30 quando, per cause ancora da accertare, è scoppiato un rogo che ha provocato danni importanti e ha causato la morte di alcuni cani.

Solo alcuni animali sono stati tratti in salvo

Sul posto sono state impiegate un’autopompa serbatoio e due autobotti. I Vigili del Fuoco sono stati al lavoro circa quattro ore per spegnere l'incendio.

E proprio durante le operazioni di spegnimento hanno accertato la presenza di cani all’interno delle strutture coinvolte: alcuni sono stati tratti in salvo, mentre per altri non è stato possibile evitare il decesso a causa dell'intensità delle fiamme.