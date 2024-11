A fuoco spazzatrice stradale, Vigili del Fuoco a Cesano Maderno

Una spazzatrice stradale di Gelsia Ambiente è andata a fuoco oggi, 8 novembre 2024, a Cesano Maderno.

A fuoco spazzatrice stradale

E' successo intorno alle 11.30 in via Venaria Reale al Villaggio Snia. L'operatore che era sul mezzo ha avuto la prontezza di accostare, all'altezza del cancello di ingresso dell'ex Snia, e scendere dal furgone. Il mezzo è stato divorato dalle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri

In via Venaria Reale, chiusa al traffico per consentire l'intervento, sono subito accorsi i Vigili del Fuoco con tre mezzi. I pompieri stanno ultimando le operazioni di spegnimento dell'incendio. E' probabile che l'incendio sia partito da un guasto al mezzo. Sul posto anche i Carabinieri.