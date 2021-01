A fuoco un appartamento a Calò di Besana. Per domare le fiamme sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

A fuoco un appartamento a Calò di Besana

Erano circa le 19 di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, quando squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Lovati, in frazione Calò di Besana Brianza.

L’allarme era scattato per un incendio appartamento al primo piano di un edificio di due piani fuori terra. Nessun ferito, anche perché in casa in quel momento non c’era nessuno.

Le fiamme hanno interessato soprattutto la camera da letto; per spegnere il rogo sono intervenute autopompe con serbatoio di Desio e Seregno, carro soccorso di Carate Brianza, autoscala di Carate Brianza, autobotte di Carate Brianza e Bovisio Masciago, che hanno lavorato paio d’ore.

TORNA ALLA HOME PAGE