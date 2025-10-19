A fuoco un appartamento, evacuato una palazzina

Nel primo pomeriggio di sabato, le squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Monza e Brianza e Lecco sono intervenute per un incendio sviluppatosi in un appartamento situato al primo piano di un complesso condominiale di quattro piani, in via Alfonso La Marmora a Bernareggio.

La paura

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno evacuato l’intero stabile a scopo precauzionale e provveduto a spegnere rapidamente le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri locali all’interno del condominio. Alcuni condomini erano già scesi in strada, mentre almeno cinque persone erano ancora nello stabile

Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio, un’autoscala e un carro soccorso, oltre alle Forze dell’ordine

Una persona ha riportato ferite: è stata trasportata in codice verde in ospedale dal personale sanitario di AREU, prontamente giunto sul posto.