A fuoco un appartamento, fiamme sul tetto di un condominio

Un colonna di fumo visibile a distanza, diversi mezzi di soccorso in posto, danni ingentissimi e una persona soccorsa dal 118.

Incendio a Ronco Briantino

Questo il primo bilancio dell'incendio in corso dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, a Ronco Briantino.

A fuoco un appartamento e il tetto di un condominio

L'allarme è scattato attorno alle 11.30 in una palazzina al civico 28 di via Galilei. L'incendio si sarebbe spigionato all'interno di un appartamento con mansarda, all'ultimo piano della palazzina, pare per il malfunzionamento di una canna fumaria. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto una parte consistente del tetto.

Soccorsa una persona

Sul posto si sono portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, un'ambulanza, i Carabinieri e la Polizia locale. Soccorso un uomo di 68 anni, trasferito poi in ospedale in codice giallo.

Residenti evacuati

Tutti i residenti, evacuati dalle abitazioni, sono scesi in strada da dove assistono impotenti all'intervento dei Vigili del fuoco.