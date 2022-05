A fuoco un autocarro, accorsi i pompieri

Soccorsi

Autocarro prende fuoco, sono accorsi i pompieri. Questa mattina, lunedì 23 maggio, i vigili del Fuoco del distaccamento di Desio sono intervenuti poco dopo le 7 a Nova Milanese, in via Vercelli (una trasversa di via Venezia) per spegnere le fiamme che avevano avvolto un autocarro con cassone che era parcheggiato in uno stallo davanti a un’area verde.

La causa sarebbe un malfunzionamento

L’incendio si sarebbe sprigionato dalla parte anteriore del veicolo, coinvolgendo la cabina e l’abitacolo. I pompieri si sono immediatamente messi all’opera per spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza nell’area. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, il rogo sarebbe stato causato probabilmente un mal funzionamento del motore o della turbina.