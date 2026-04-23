Incendio

A fuoco un autocarro

I pompieri sono intervenuti in via Dispersi in Guerra a Giussano

A fuoco un autocarro

Giussano · 23/04/2026 alle 08:45

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Vigili del fuoco  in via Dispersi in Guerra a Giussano a causa di un autocarro andato in fiamme.

Pompieri in via Dispersi in Guerra

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato le fiamme, ma sta di fatto che un autocarro è letteralmente andato a fuoco in via Dispersi in Guerra  a Giussano.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un mezzo da lavoro,  autocarro, che s trovava  all’interno di un piazzale.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti una  Autopompa Serbatoio e una  Autobotte Pompa. Le squadre al lavoro hanno provveduto a estinguere rapidamente le fiamme, impedendo il coinvolgimento di ulteriori veicoli presenti nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Giussano, incendio autocarro

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