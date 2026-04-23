A fuoco un autocarro

Vigili del fuoco in via Dispersi in Guerra a Giussano a causa di un autocarro andato in fiamme.

Pompieri in via Dispersi in Guerra

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato le fiamme, ma sta di fatto che un autocarro è letteralmente andato a fuoco in via Dispersi in Guerra a Giussano.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un mezzo da lavoro, autocarro, che s trovava all’interno di un piazzale.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti una Autopompa Serbatoio e una Autobotte Pompa. Le squadre al lavoro hanno provveduto a estinguere rapidamente le fiamme, impedendo il coinvolgimento di ulteriori veicoli presenti nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.