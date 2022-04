A fuoco un deposito di attrezzi, pompieri in azione

A Meda

E' successo in via Marco Polo, in un'area privata vicina alla ferrovia.

Allarme a Meda intorno alle 17.20 di oggi, martedì 12 aprile 2022, per un deposito contenente attrezzi dove è divampato un incendio. La struttura si trova in un'area privata in via Marco Polo, accanto ai binari della ferrovia, all'interno della quale c'è anche un'abitazione. In base a una prima ricostruzione parrebbe che i proprietari non si sarebbero accorti subito delle fiamme provenienti dal deposito.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale

Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del Fuoco, con tre autobotti, una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia Locale. I pompieri si sono messi subito all'opera per spegnere il rogo, scongiurando che rischiasse di propagarsi all'abitazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.