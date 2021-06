A fuoco un escavatore, pompieri a Baruccana

A fuoco un escavatore, pompieri in azione a Baruccana di Seveso. L'allarme è scattato poco prima delle 15.

Pompieri intervengono a Baruccana

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a Baruccana di Seveso per domare le fiamme che si sono sprigionate in via Colombo. A quanto pare da una prima ricostruzione ad andare a fuoco sarebbe stato un escavatore. Il mezzo è in dotazione alla ditta che sta effettuando i lavori di allacciamento e manutenzione della rete gas metano, nel tratto compreso tra via Magellano e via Caboto. A quanto risulta, l'intervento andrà avanti per tutto il mese di luglio. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa di Desio per soccorrere un 48enne. Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorsi; per fortuna solo uno spavento ma niente di grave per il conducente dell'escavatore. Sembra comunque che il fuoco non abbia danneggiato le recinzioni vicine. In via Colombo si sono portati anche i Carabinieri di Seveso per ricostruire l'accaduto.