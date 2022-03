A fuoco un macchinario, gravi ustioni per un uomo

Incendio

Gravemente ferito un uomo di 59 anni nell'incendio divampato in un capannone industriale a Lesmo

Prende fuoco il macchinario e divampa l'incendio

Momenti drammatici nel primo pomeriggio a Peregallo, frazione di Lesmo. Poco dopo le 14 è partito l'allarme da un capannone di via Carlo Maria Maggi 55, nella frazione lesmese di Peregallo. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, improvvisamente ha preso fuoco un macchinario posizionato all'interno del capannone industriale adibito a produzione di materiale tessile. L'allarma è scattato immediatamente e sul posto, sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco di Monza. Inizialmente la situazione non pareva grave tanto è vero che l'intervento dei soccorritori è iniziato in codice giallo. Con il passare dei minuti, però, la situazione è peggiorata. Ad avere la peggio, infatti, è stato un uomo di 59 anni che ha riportato gravi ustioni al volto e alle vie aeree, tanto da essere trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano

Nell'incendio è rimasto coinvolto anche un altro uomo di 60 anni che è stato soccorso sul posto, ma non ne è stato necessario il trasporto in ospedale