A fuoco un quadro elettrico, Vigili del Fuoco a Cesano Maderno

I Vigili del Fuoco sono al lavoro a Cesano Maderno, in via Donghi, per domare l'incendio di alcuni materiali all'interno di una ditta di costruzioni di impianti di aspirazione. Si ipotizza l'incendio di un quadro elettrico.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

A fuoco un quadro elettrico

Le fiamme sono divampate intorno alle 13 di oggi, mercoledì 6 novembre. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente estinto l'incendio senza coinvolgere locali e attività limitrofe. Evacuata la ditta accanto a quella dove è scoppiato l'incendio: i lavoratori sono stati invitati ad uscire in strada. Nessuna persona è rimasta ferita.

Via Donghi chiusa al traffico

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Sul posto due autopompe, un carro soccorso, un autobotte, l'autoscala e la vettura del funzionario di guardia del Comando di Monza. Oltre ai pompieri, sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza e la Polizia Locale. Via Donghi è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. L'attività è in fase di conclusione. A Cesano Maderno, in via precauzionale, anche un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, delegazione di Bovisio Masciago.