A fuoco un tetto a Besana, arrivano i pompieri

Pompieri in azione questa sera (giovedì 2 marzo 2023), poco dopo le 21 in via Santi Vitale e Agricola, a Calò, frazione di Besana Brianza. A fuoco il tetto di un'abitazione. Tre squadre sono giunte sul posto per spegnere l'incendio di un tetto che si è sprigionato da una canna fumaria.

A fuoco un tetto

Intervento veloce e tempestivo dei Vigili del fuoco, questa sera a Besana Brianza, nella frazione di Calò, a causa di una canna fumaria che ha preso fuoco. Tre squadre, provenienti da Carate e Seregno sono arrivate sul posto poco dopo le 21, allertati dai proprietari dell'abitazione, una villetta in una zona residenziale.

I soccorsi

Da quanto è stato possibile ricostruire al momento sarebbe stata la canna fumaria a surriscaldarsi e a far partire l'incendio che ha interessato una parte del tetto. Presenti sul posto l'autopompa e l'autoscala provenienti dal distaccamento dei volontari di Carate Brianza e l'autobotte da Seregno con il carro soccorso. Oltre all'autoambulanza della Croce Bianca di Giussano per prevenzione. L'intervento dei Vigili del fuoco è stato molto rapido: i pompieri sono riusciti subito a fermare le fiamme ed evitare che il fuoco si estendesse. Una volta spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla successiva ispezione della copertura.