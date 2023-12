A Lentate auto finisce fuori strada, intervengono i Vigili del Fuoco

A Lentate sul Seveso auto finisce fuori strada, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Ferito un 31enne.

Nella notte auto fuori strada a Lentate

E' arrivata intorno alle tre e un quarto la chiamata ai Vigili del Fuoco per l'incidente avvenuto nel Comune di Lentate sul Seveso in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura, che, per motivi ancora in via di accertamento, è finita fuori strada. Sul posto, per soccorrere le persone e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, sono intervenute l’autopompa dal distaccamento di Lazzate e il carro fiamma, mezzo appositamente attrezzato per incidenti stradali, dal distaccamento di Seregno Volontari.

Sul posto anche i Carabinieri

Per i rilievi e per ricostruire la dinamica in via Falcone e Borsellino si sono portati i Carabinieri, ed è stata attivata l'ambulanza della Croce Rossa di Lentate. Giallo il codice con cui è stato richiesto l'intervento dei soccorritori, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente e prestato assistenza. Poco dopo le quattro un 31enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice verde.