A Lentate l’amore vince sul coronavirus: “Il nostro matrimonio con le mascherine” FOTO

A Lentate l’amore vince sul coronavirus: celebrato il primo matrimonio ai tempi della pandemia.

Matrimonio con le mascherine… e le fedi dimenticate a casa

Si sono presentati con le mascherine, accessorio indispensabile nei matrimoni ai tempi del coronavirus, ma una volta giunti in Comune per giurarsi eterno amore si sono accorti di essersi dimenticati le fedi e lo sposo è corso subito a casa a prenderle. Un episodio che ha contribuito a rendere ancora più particolare il matrimonio di Grazia Stanghi e Massimo Garrò, entrambi 45enni, il primo celebrato in Comune a Lentate con l’emergenza Covid. Sarà stata l’emozione, sarà stata l’agitazione, «fatto sta che a un certo punto ho pensato: “Vuoi vedere che era una scusa e che adesso non torna?”», ci ha raccontato la sposa con una fragorosa risata.

Si sono giurati eterno amore, adesso aspettano la loro bimba

Nessuna brutta sorpresa: alla fine Garrò si è presentato con gli anelli e nonostante indossasse la mascherina dalla luce che aveva negli occhi tutti potevano intuire che stava sorridendo. Con i cuori colmi di felicità i due hanno suggellato il loro amore e adesso aspettano con emozione di diventare genitori. La sposa, infatti, è in dolce attesa: «La nostra bimba è il simbolo della vita che va avanti, nonostante tutto».

