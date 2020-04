A Lentate uova di Pasqua e colombe ai malati e a chi è in quarantena

Uova di Pasqua e colombe ai malati di Coronavirus tornati a casa e a chi è in quarantena. E’ il bel gesto dell’Amministrazione comunale di Lentate in occasione delle festività pasquali.

Uova di Pasqua e colombe alle famiglie in quarantena

Nel giorno di venerdì santo il sindaco Laura Ferrari, insieme al comandante della Polizia Locale Mauro Colombo e a una delegazione di volontari della Croce Rossa, ha fatto visita a tutte le famiglie dei lentatesi malati o in quarantena. «Ho salutato con piacere i pazienti tornati dall’ospedale e quelli completamenti guariti, consegnando le mascherine chirurgiche e, come piccolo regalo, una colomba pasquale e un uovo ai più piccolini (gentilmente donati dalla Cri) – dichiara Ferrari – Una giornata che mi ha regalato la consapevolezza di far parte di una comunità pronta ad affrontare anche la più dura delle battaglie».

