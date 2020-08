A Lesmo tutti a nasinsù per vedere le stelle cadenti

A Lesmo tutti a nasinsì per vedere le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo.

L’evento è in programma questa sera, lunedì 10 agosto 2020, al PalaIlpra di via Marconi ed è organizzato dall’associazione sportiva “Arte&Spettacolo” che curerà l’animazione della serata con i tradizionali balli di gruppo e uno sguardo al cielo per vedere le stelle cadenti.

Il fascino delle stelle cadenti

Quello previsto per questa sera (ma sarà possibile vedere le stelle anche domani e dopodomani, 11 e 12 agosto) è il picco dello sciame delle Perseidi, come vengono definite le lacrime di San Lorenzo, perché le scie sembrano irradiare dall’omonima costellazione.

Perseo è visibile in questo periodo nella seconda parte della notte, ideale quindi per l’osservazione. Quest’anno le stelle cadenti promettono di dare spettacolo nonostante la Luna, che domani, 11 agosto, si troverà all’ultimo quarto, e nei giorni di massima attività dello sciame sarà, quindi, visibile per tutta la seconda parte della notte. Anche le previsioni meteo non dovrebbero mettere in pericolo lo spettacolo.

