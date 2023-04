A Meda denunciato un 24enne irregolare sul territorio italiano

Denunciato un 24enne marocchino irregolare sul territorio nazionale. E’ stato pizzicato dai Carabinieri di Meda durante un controllo in via Cadorna.

Auto sospetta fermata in via Cadorna

I militari hanno notato una Lancia Delta con a bordo due individui stranieri con fare sospetto, che hanno cercato di eludere i controlli. Hanno quindi seguito l’auto, riuscendo ad agganciarla e a procedere con gli accertamenti.

A bordo due marocchini, di cui uno irregolare: denunciato

A bordo c’erano due marocchini, entrambi del ‘99. Uno risultava residente a Crotone, in Calabria, mentre l’altro senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Gli uomini dell’Arma hanno quindi provveduto a denunciarlo per ingresso irregolare in Italia e lo hanno invitato a regolarizzare la propria posizione.