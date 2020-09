A Meda doppio taglio del nastro, si inaugurano due nuovi parchi

A Meda due nuovi parchi per la cittadinanza, che potrà godere di ben 15mila metri quadrati in più di verde. Doppio taglio del nastro nel week-end con l’inaugurazione del parco scientifico di via Pace in memoria di Cesare Tagliabue (imprenditore e benefattore scomparso nel maggio di quest’anno) e del parco inclusivo di via Manzoni.

Due nuovi parchi a Meda

Il primo appuntamento è per sabato 19 alle 11 in via Pace, alla presenza delle autorità e del Corpo musicale La Cittadina. «Cosa c’è di meglio che imparare divertendosi? – dichiara il sindaco Luca Santambrogio – Un parco, grazie ai giochi donati dalla famiglia Tagliabue, che unisce momenti ludici e di apprendimento, a disposizione dei nostri ragazzi per piacevoli ore di tempo libero in questo nuovo polmone verde della città». Il giorno dopo, domenica 20, alla stessa ora, verrà aperto il parco inclusivo di via Manzoni. Sarà previsto un servizio di street food (pranzo a mezzogiorno e servizio ristoro con merende e bibite nel pomeriggio) in collaborazione con i ragazzi del Palio (prenotazioni allo 03621865804, dalle 14.30 alle 18.30) e alle 16 si terrà lo spettacolo di bolle di sapone a cura di AtelierSottoSopra. Nel corso della giornata verranno esposti i quadri «falsi d’autore» e altre opere a cura della cooperativa sociale Oasi di Birago. «Essere comunità significa abbattere ogni barriera nei luoghi in cui tutti possiamo sentirci uniti, con le nostre famiglie, con i nostri amici – il commento dell’assessore alla Cultura Fabio Mariani – Un parco per sentirci in piena armonia con la natura, per vivere tanti momenti di svago».

